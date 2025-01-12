MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

MasterChef Türkiye 2024 büyük finalinde Kerem ve Onur kıyasıya bir mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda Onur Üresin , 2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Onur Üresin Kimdir?

MasterChef yarışmacısı Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Üresin, 19 yaşında İngiltere'ye taşınmış ve o zamandan bu yana orada yaşamaktadır.