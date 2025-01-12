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MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te şampiyon Onur Üresin oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan Onur Üresin'in hayatı da merak edildi. 19 yaşında İngiltere'ye giden MasterChef Onur'un özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:49
MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

MasterChef Türkiye 2024 büyük finalinde Kerem ve Onur kıyasıya bir mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda Onur Üresin, 2024 sezonunun şampiyonu oldu.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Bunun üzerine MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu Onur Üresin'in memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Onur kimdir?

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Onur Üresin Kimdir?

MasterChef yarışmacısı Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Üresin, 19 yaşında İngiltere'ye taşınmış ve o zamandan bu yana orada yaşamaktadır.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Şu an 31 yaşında olan Onur Üresin, lise dönemindeyken katıldığı aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Kariyerine flying şef olarak başlayan Onur, daha sonra farklı mutfaklarda tecrübe edindi.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Sosyal medyada 'onururesinofficial' kullanıcı adıyla yer alan Onur Üresin'in Instagram'da 295 bin takipçiye sahip.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

İngiltere'de yaşayan Onur Üresin'in memleketi de merak edildi.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

Onur Üresin Nereli?

MasterChef şampiyonu Onur Üresin İstanbul'da dünyaya geldi.