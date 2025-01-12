MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin aslen nereli? 19 yaşında İngiltere’ye giden MasterChef Onur’un memleketi meğer...

MasterChef Türkiye 2024 büyük finalinde Kerem ve Onur kıyasıya bir mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda Onur Üresin, 2024 sezonunun şampiyonu oldu.
Bunun üzerine MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu Onur Üresin'in memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Onur kimdir?
Onur Üresin Kimdir?
MasterChef yarışmacısı Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Üresin, 19 yaşında İngiltere'ye taşınmış ve o zamandan bu yana orada yaşamaktadır.
Şu an 31 yaşında olan Onur Üresin, lise dönemindeyken katıldığı aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Kariyerine flying şef olarak başlayan Onur, daha sonra farklı mutfaklarda tecrübe edindi.
Sosyal medyada 'onururesinofficial' kullanıcı adıyla yer alan Onur Üresin'in Instagram'da 295 bin takipçiye sahip.
İngiltere'de yaşayan Onur Üresin'in memleketi de merak edildi.
Onur Üresin Nereli?
MasterChef şampiyonu Onur Üresin İstanbul'da dünyaya geldi.