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Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: “En güzel ve güçlü dönemimdeyim”

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi. Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla iddiaları doğruladı. Art arda üç paylaşım yapan Karaca, ilk olarak göbeğinin önden ve yandan görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu daha sonra ise hamilelik sürecinde hissettiklerini anlattı. İşte Gizem Karaca'nın hamilelik pozları...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:31
Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla iddiaları doğruladı. Art arda üç paylaşım yapan Karaca, ilk olarak göbeğinin önden ve yandan görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Ünlü oyuncunun yandan çekilen fotoğrafında belirginleşen karnı dikkat çekti.

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Karaca, daha sonra ise hamilelik sürecinde hissettiklerini anlattı. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca: Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın.

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Fit kalmalısın. Selilüt oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerde benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep..."

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

İşte Gizem Karaca'nın art arda yaptığı o paylaşımlar...

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Gizem Karaca

Gizem Karaca’dan hamilelik pozu geldi! Büyüyen karnına dikkat çekti: En güzel ve güçlü dönemimdeyim

Gizem Karaca