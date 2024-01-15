Seçil Erzan'ın evlilik yolundan döndüğü sevgilisi Candaş Gürol konuştu! "Gizli telefonlar başladı aldatıldığımı düşündüm"

Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta sır perdesi aralanıyor. Her gün yeni bir isim ve detayın ortaya çıktığı olayda bugün 3.duruşma gerçekleşti. Seçil Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol tanık olarak ifade verdi. 2022 yılı Temmuz ayında tanıştıklarını söyleyen Candaş Gürol, Seçil Erzan'ı tanımadan bir sene önce Fatih Terim ve ailesinin avukatı olduğunu söyleyerek "Gizli telefonlar başladı. Aldatıldığımı düşünüyordum." dedi. İşte Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol'un o ifadesi...
Fatih Terim Fonu adı altında bir banka müdürünün yaptığı dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Denizbank Florya Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'ın başrolde olduğu olayda, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi galatasaraylı eski futbolcular büyük paralar kaptırdı.
'FATİH TERİM FONU' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Çoğunluğunu Fatih Terim'e yakın futbolcuların oluşturduğu ve aralarınsa iş insanlarının da yer aldığı bu olay kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak adlandırıldı.
3.KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Paralarını alamayan mağdurların şikayeti üzerine fon yalanı patladı. Tutuklanan Seçil Erzan hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.