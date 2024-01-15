Seçil Erzan'ın evlilik yolundan döndüğü sevgilisi Candaş Gürol konuştu! "Gizli telefonlar başladı aldatıldığımı düşündüm"

Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta sır perdesi aralanıyor. Her gün yeni bir isim ve detayın ortaya çıktığı olayda bugün 3.duruşma gerçekleşti. Seçil Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol tanık olarak ifade verdi. 2022 yılı Temmuz ayında tanıştıklarını söyleyen Candaş Gürol, Seçil Erzan'ı tanımadan bir sene önce Fatih Terim ve ailesinin avukatı olduğunu söyleyerek "Gizli telefonlar başladı. Aldatıldığımı düşünüyordum." dedi. İşte Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol'un o ifadesi...