Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! Ümitcan Uygun'a "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
Son dakika haberine göre Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un "ağırlaştırılmış müebbet", iki sanığın ise "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Sanıklar, 19 Ocak 2022'de Ankara 9. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
28.10.2021 11:18
- Son Güncelleme: 28.10.2021 11:19
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.