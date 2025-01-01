Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi dizilerde rol alan Şebnem Dönmez, hem kariyeri hem de öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, geçen haftalarda da aşk hayatıyla gündeme geldi.
Şebnem Dönmez, konuk olduğu bir programda hayatında biri olduğunu şöyle duyurdu: "Eskiden ben gölge taraflarım ortaya çıktığı zaman karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı"
Dönmez'in bu açıklamasının ardından sevgilisi merak edilip araştırılmaya başlanmıştı.
Erkek arkadaşını sır gibi saklayan Şebnem Dönmez'den beklenen hamle geldi. Dönmez ilk kez sevgilisini paylaştı.
Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin pozuna ise tebrik mesajları yağdı.
İşte Şebnem Dönmez'in sır gibi sakladığı sevgilisi...