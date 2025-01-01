SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, katıldığı bir programda "Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı" hayatında biri olduğunu duyurmuştu. Erkek arkadaşını sır gibi saklayan Şebnem Dönmez'den beklenen hamle geldi. Dönmez ilk kez sevgilisini paylaştı. İşte Şebnem Dönmez'in sır gibi sakladığı sevgilisi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:51 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:51
Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi dizilerde rol alan Şebnem Dönmez, hem kariyeri hem de öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Ünlü oyuncu, geçen haftalarda da aşk hayatıyla gündeme geldi.

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Şebnem Dönmez, konuk olduğu bir programda hayatında biri olduğunu şöyle duyurdu: "Eskiden ben gölge taraflarım ortaya çıktığı zaman karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı"

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Dönmez'in bu açıklamasının ardından sevgilisi merak edilip araştırılmaya başlanmıştı.

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Erkek arkadaşını sır gibi saklayan Şebnem Dönmez'den beklenen hamle geldi. Dönmez ilk kez sevgilisini paylaştı.

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin pozuna ise tebrik mesajları yağdı.

Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

İşte Şebnem Dönmez'in sır gibi sakladığı sevgilisi...