Şebnem Dönmez sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! İlk kez paylaştı! 10 yıllık bekarlığa veda etmişti...

Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi dizilerde rol alan Şebnem Dönmez , hem kariyeri hem de öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Şebnem Dönmez, konuk olduğu bir programda hayatında biri olduğunu şöyle duyurdu: "Eskiden ben gölge taraflarım ortaya çıktığı zaman karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı"