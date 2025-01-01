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O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör'e tavrı tepki çekti: “Yapılan büyük saygısızlık”

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, jüri koltuğunda Hadise, Ezgi Mola, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu. "Senden, Benden, Bizden" adlı parçayı söyleyen Güngör'e jürinin tavrı ise tepki çekti. Sosyal medyada "Yapılan büyük saygısızlık", "Çocuğu rencide ettiler" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:35
O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör’e tavrı tepki çekti: Yapılan büyük saygısızlık

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, jüri koltuğunda Hadise, Ezgi Mola, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu.

O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör’e tavrı tepki çekti: Yapılan büyük saygısızlık

Ünlü oyuncu, programda "Senden, Benden, Bizden" adlı parçayı seslendirdi.

O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör’e tavrı tepki çekti: Yapılan büyük saygısızlık

Jürinin Doğukan Güngör'e tavrı ise dikkat çekti. Ezgi Mola ve Hadise'nin olumsuz yorumları ünlü oyuncunun bozulmasına sebep oldu.

O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör’e tavrı tepki çekti: Yapılan büyük saygısızlık

Doğukan Güngör ise "Çok teşekkür ediyorum sabrettiğiniz için" demekle yetindi.

O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör’e tavrı tepki çekti: Yapılan büyük saygısızlık

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Yapılan büyük saygısızlık", "Çocuğu rencide ettiler" yorumları yapıldı.

O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör’e tavrı tepki çekti: Yapılan büyük saygısızlık

İşte Doğukan Güngör'ün o anları...