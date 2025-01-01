O Ses Türkiye’de gergin anlar! Jürinin Doğukan Güngör'e tavrı tepki çekti: “Yapılan büyük saygısızlık”

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, jüri koltuğunda Hadise, Ezgi Mola, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, programda "Senden, Benden, Bizden" adlı parçayı seslendirdi.

Jürinin Doğukan Güngör'e tavrı ise dikkat çekti. Ezgi Mola ve Hadise'nin olumsuz yorumları ünlü oyuncunun bozulmasına sebep oldu.

Doğukan Güngör ise "Çok teşekkür ediyorum sabrettiğiniz için" demekle yetindi.