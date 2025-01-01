Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Neslihan Atagül¸ Fatih Harbiye dizi setinde tanışıp aşk yaşadığı Kadir Doğulu'yla 2016 senesinde evlendi.
Ünlü çiftten geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Atagül, sosyal medya paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.
İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtti.
Şimdilerde oğluna kavuşmak için gün sayan oyuncu, yılbaşını eşi Kadir Doğulu ve aile dostlarıyla birlikte kutladı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan oyuncu, 14,6 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından o anları paylaştı.
Atagül'ün büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı. Karnı burnunda kırmızılar içinde poz veren Atagül, kısa süre içinde gündem oldu.
İşte o paylaşım...
DOĞUM TÜRKİYE'DE!
Daha önce doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan güzel oyuncu, "Her şey yolunda sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız iki ayımız kaldı" diye konuşmuştu.