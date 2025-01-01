Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

DOĞUM TÜRKİYE'DE!

Daha önce doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan güzel oyuncu, "Her şey yolunda sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız iki ayımız kaldı" diye konuşmuştu.