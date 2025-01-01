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Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Yeni yıla eşi Kadir Doğulu ve dostlarıyla 'merhaba' diyen Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncunun büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı. Karnı burnunda kırmızılar içinde poz veren Atagül, kısa süre içinde gündem oldu.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:26
Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Neslihan Atagül¸ Fatih Harbiye dizi setinde tanışıp aşk yaşadığı Kadir Doğulu'yla 2016 senesinde evlendi.

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Ünlü çiftten geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Atagül, sosyal medya paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtti.

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Şimdilerde oğluna kavuşmak için gün sayan oyuncu, yılbaşını eşi Kadir Doğulu ve aile dostlarıyla birlikte kutladı.

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan oyuncu, 14,6 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından o anları paylaştı.

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

Atagül'ün büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı. Karnı burnunda kırmızılar içinde poz veren Atagül, kısa süre içinde gündem oldu.

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

İşte o paylaşım...

Neslihan Atagül’ün yeni yıl paylaşımında büyüyen karnı dikkat çekti! Kırmızılar içinde poz verdi!

DOĞUM TÜRKİYE'DE!

Daha önce doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan güzel oyuncu, "Her şey yolunda sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız iki ayımız kaldı" diye konuşmuştu.