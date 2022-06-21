Scooby Doo ve Space Jam çizgi filmlerinin mimari Güney Koreli Namkook Lee eşine günlerce işkence uyguladı! 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı
"Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli Namkook Lee, eşini günlerce darbetmişti. Prof. Namkook Lee, bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Lee 'Eşimi seviyorum' diyerek gözyaşları içinde kendisini savundu. İşte tutuklanarak cezaevine gönderilen Lee için istenen ceza...
Özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi. Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Prof. Lee, tartışma sırasında eşini, göğsüne birden fazla kez yumruk atarak darp etti.
Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli profesör, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak aparatlarına gitti. İddiaya göre darp apartta da saatlerce sürdü.
Prof. Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek, vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden olan Profesör Lee hakkında hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından dava açıldı.