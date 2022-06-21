Scooby Doo ve Space Jam çizgi filmlerinin mimari Güney Koreli Namkook Lee eşine günlerce işkence uyguladı! 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi. Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Prof. Lee, tartışma sırasında eşini, göğsüne birden fazla kez yumruk atarak darp etti.