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Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü

Adıyaman'da benzerine zor rastlanacak bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2. kattan halasının üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

21.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:37
Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü

Adıyaman'da benzerine zor rastlanacak bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2. kattan halasının üzerine düştü.

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Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı evin ikinci katında ikamet eden 5 yaşındaki Ali Polat, odanın pencere camına yaslandı.

Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü

PENCEREYLE BİRLİKTE HALASININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Küçük çocuk, yaslandığı pencere camıyla birlikte ikametin yan kısmında oturan Songül Polat'ın üzerine düştü. Çocuk ağır yaralanırken, halası Songül Polat olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Polat ile halası Songül Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü
Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü
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