Görülmemiş olay! Yaslandığı pencereyle beraber halasının üstüne düştü
Adıyaman'da benzerine zor rastlanacak bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2. kattan halasının üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
21.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:37
Adıyaman'da benzerine zor rastlanacak bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2. kattan halasının üzerine düştü.
Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı evin ikinci katında ikamet eden 5 yaşındaki Ali Polat, odanın pencere camına yaslandı.
PENCEREYLE BİRLİKTE HALASININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Küçük çocuk, yaslandığı pencere camıyla birlikte ikametin yan kısmında oturan Songül Polat'ın üzerine düştü. Çocuk ağır yaralanırken, halası Songül Polat olayı hafif sıyrıklarla atlattı.