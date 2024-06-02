Kimliğini unuttu 1 dakika ile LGS'yi kaçırdı! İşte Türkiye genelinden LGS manzaraları | LGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

1 Tüm Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı. 1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI Öte yandan, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı. Aile, sınava giriş süresi olan 09.30'un üzerine konulan 15 dakikada kimliği ulaştıramadı. Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.

2 Sınava giremeyen öğrencinin velisi Ramazan Kül, "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.