Kimliğini unuttu 1 dakika ile LGS'yi kaçırdı! İşte Türkiye genelinden LGS manzaraları | LGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği LGS'nin birinci, 10.45'te sona erdi ikinci oturum başladı. Kayseri'de kimliğini evde unutan bir öğrenci ilk oturumu bir dakika ile kaçırdı. Bingöl'de ise kimliğini unutan öğrencinin imdadına Yunus polisi yetişti. İşte Türkiye genelinde LGS heyecanı...
Tüm Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı.
Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı.
1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI
Öte yandan, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı. Aile, sınava giriş süresi olan 09.30'un üzerine konulan 15 dakikada kimliği ulaştıramadı. Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.
Sınava giremeyen öğrencinin velisi Ramazan Kül, "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.
RANA KİMLİĞİNİ UNUTTU, AĞABEYİ KOŞARAK YETİŞTİRDİ
Zonguldak'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geldiği okulda kimliği olmadığını fark eden Meryem Rana İpek(14), ailesinden yardım istedi. Sınavın başlamasına 10 dakika kala ağabeyi Mustafa İpek, trafik yoğunluğundan dolayı koşarak kimliğini kardeşine yetiştirdi.