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Savcı odasında bir garip pozlar! Türkiye'nin gündemine oturan Avukat Buket Nurşah Tekışık sessizliğini bozdu: Ailemin durumu iyi

İstanbul'da Avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğraflarla Türkiye'nin gündemine düşerek çok konuşulmuştu. Paylaştığı bir fotoğrafının altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" mesajı yazan Av. Tekışık, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatarak ortalıktan kaybolmuştu. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında fotoğraf çekilen odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirilirken Avukat Buket Nurşah Tekışık video yayınlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Tekışık'ın işte o açıklaması...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:35 Güncelleme 17 Aralık 2023, 16:48
Savcı odasında bir garip pozlar! Türkiye’nin gündemine oturan Avukat Buket Nurşah Tekışık sessizliğini bozdu: Ailemin durumu iyi 1

Sosyal medyada 21 bin 200 takipçisi bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirip, paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Savcı odasında bir garip pozlar! Türkiye’nin gündemine oturan Avukat Buket Nurşah Tekışık sessizliğini bozdu: Ailemin durumu iyi 2

Tekışık sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımının altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notunu düştü.

Savcı odasında bir garip pozlar! Türkiye’nin gündemine oturan Avukat Buket Nurşah Tekışık sessizliğini bozdu: Ailemin durumu iyi 3

ORTALIKTAN KAYBOLMUŞTU
Avukat Tekışık olayın iyice büyümesiyle tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

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