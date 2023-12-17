Savcı odasında bir garip pozlar! Türkiye'nin gündemine oturan Avukat Buket Nurşah Tekışık sessizliğini bozdu: Ailemin durumu iyi

İstanbul'da Avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğraflarla Türkiye'nin gündemine düşerek çok konuşulmuştu. Paylaştığı bir fotoğrafının altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" mesajı yazan Av. Tekışık, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatarak ortalıktan kaybolmuştu. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında fotoğraf çekilen odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirilirken Avukat Buket Nurşah Tekışık video yayınlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Tekışık'ın işte o açıklaması...