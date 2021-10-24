Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.