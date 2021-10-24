Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı
Kayseri'de savaş gibi arazi kavgası çıktı. Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İşte detaylar...
24.10.2021 18:17
- Son Güncelleme: 24.10.2021 18:19
Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.