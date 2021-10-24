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Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

Kayseri'de savaş gibi arazi kavgası çıktı. Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İşte detaylar...

24.10.2021 18:17 - Son Güncelleme: 24.10.2021 18:19
Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

Kayseri'de savaş gibi bir kavga yaşandı.

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Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede tabancayla ateş edilmesi sonucu, Bayram G, Selim G. ve Elif G. yaralandı. Kavgada, Hasan G, kuzenleri Emre G. ve Soner G. ile eniştesi İsmail G. de bıçakla yaralandı.

Savaş gibi kavga! Arazi anlaşmazlığı sonrası 2 kardeş öldü 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı.

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