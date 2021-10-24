Eşi 'yapamazsın' dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor
Konya'da muhasebecilik yapan Sema Günbaş, satın aldığı domatesin içinden çimlenmiş çekirdek çıkınca ata tohumu yetiştiriciliğine başladı. Sema Günbaş "İçimde hep ekip dikme hevesim vardı zaten. Buğday tarlalarının içinde büyüdüm. Satın aldığım domates, bu işlere başlamamı sağladı. Eşim, 'yapamazsın' dedi, yaptım. O tarladan çok güzel mahsul aldım ve bu başarı beni daha çok teşvik etti." dedi.
24.10.2021 16:42
- Son Güncelleme: 24.10.2021 16:42
Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata tohumlarını, daha fazla yerde yetişmesi için ücretsiz dağıtıyor.