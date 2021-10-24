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Eşi 'yapamazsın' dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor

Konya'da muhasebecilik yapan Sema Günbaş, satın aldığı domatesin içinden çimlenmiş çekirdek çıkınca ata tohumu yetiştiriciliğine başladı. Sema Günbaş "İçimde hep ekip dikme hevesim vardı zaten. Buğday tarlalarının içinde büyüdüm. Satın aldığım domates, bu işlere başlamamı sağladı. Eşim, 'yapamazsın' dedi, yaptım. O tarladan çok güzel mahsul aldım ve bu başarı beni daha çok teşvik etti." dedi.

24.10.2021 16:42 - Son Güncelleme: 24.10.2021 16:42
Eşi ’yapamazsın’ dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor

Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata tohumlarını, daha fazla yerde yetişmesi için ücretsiz dağıtıyor.

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Eşi ’yapamazsın’ dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor

Günbaş, AA muhabirine, çiftçi bir babanın çocuğu olduğunu ve toprağa olan bağlılığını ata tohumları yetiştirerek sürdürdüğünü söyledi.

Eşi ’yapamazsın’ dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor

Yaklaşık 25 yıldır muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Günbaş, yetiştiriciliğe 6 yıl önce, satın aldığı domatesin içindeki çekirdeğin çimlendiğini görmesiyle başladığını anlattı.

Eşi ’yapamazsın’ dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor

Günbaş, "O tohumu görünce 'Biz bunu mu yiyoruz?' dedim. Daha sonra bazı araştırmalar yapmaya başladım. İçimde hep ekip dikme hevesim vardı zaten. Buğday tarlalarının içinde büyüdüm. Satın aldığım domates, bu işlere başlamamı sağladı." dedi.

Eşi ’yapamazsın’ dedi 6 yıldır bahçesinde ata tohumları yetiştiriyor

"EŞİM 'YAPAMAZSIN' DEDİ, YAPTIM"
Günbaş, sosyal medyada ata tohumlarıyla ilgili gruplardan birine üye olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

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