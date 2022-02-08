Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3'e indirdi
Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.
08.02.2022 16:18
- Son Güncelleme: 08.02.2022 16:18
Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.