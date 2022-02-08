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Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3'e indirdi

Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.

08.02.2022 16:18 - Son Güncelleme: 08.02.2022 16:18
Sarp Sınır Kapısı’nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3’e indirdi

Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.

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Sarp Sınır Kapısı’nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3’e indirdi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.

Sarp Sınır Kapısı’nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3’e indirdi

Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

Sarp Sınır Kapısı’nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3’e indirdi

"TÜRK GÜMRÜĞÜ ÇALIŞMIYOR"
Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen TIR şoförü Melih Yeşilal, "15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim.

Sarp Sınır Kapısı’nda 29 kilometrelik kuyruk! Gürcistan gişe sayısını 3’e indirdi

Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu TIR kuyruklarını yaşıyoruz" dedi.

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