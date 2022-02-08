Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım
Okul balosunda bir öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. İskoçya'da gündem olan skandal haber. İskoçya'da bir okulun balo gecesinde öğretmen ve öğrencinin ilişkiye girdiği iddia edilmişti. İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin Melissa Tweedie olduğunu yazdı. Öğretmenin öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği ortaya çıktı.
08.02.2022 11:26
- Son Güncelleme: 08.02.2022 11:26
İskoçya'da geçtiğimiz haftalarda bir okulun balo gecesindeki skandal olayda bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Ancak bu öğretmenin kim olduğu açıklanmadı.
Olayın üzerine giden İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie olduğunu yazdı.
Daha sonra bir öğrencisiyle yakınlaşan Melissa Tweedie'nin odaya giderek cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.