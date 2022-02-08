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Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım

Okul balosunda bir öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. İskoçya'da gündem olan skandal haber. İskoçya'da bir okulun balo gecesinde öğretmen ve öğrencinin ilişkiye girdiği iddia edilmişti. İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin Melissa Tweedie olduğunu yazdı. Öğretmenin öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği ortaya çıktı.

08.02.2022 11:26 - Son Güncelleme: 08.02.2022 11:26
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım

İskoçya'da geçtiğimiz haftalarda bir okulun balo gecesindeki skandal olayda bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Ancak bu öğretmenin kim olduğu açıklanmadı.

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Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım

Olayın üzerine giden İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie olduğunu yazdı.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım

Hatta o gece öğretmenin, öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği de öne sürüldü.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım

Daha sonra bir öğrencisiyle yakınlaşan Melissa Tweedie'nin odaya giderek cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen! Yatakta yakalandılar: Bir dakikalığına unutalım

Diğer öğrencilerin ikiliyi bulmalarının ardından da skandalın patladığı belirtildi.

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