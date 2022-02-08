Emre Aşık ile olaylı boşanan Yağmur Sarnıç’ın başı dertten kurtulmuyor! Şimdi de sahte faturacılıkla suçlanıyor

Kendisinin bilgisi dışında yapılan ve hukuken hiçbir karşılığı olmayan birçok işleme muhatap olduğunu belirten Aşık, otelin yönetimini tekrar üstlendiğinde şüpheli Meryem A.'da bulunan işyerine ait bilgisayarı istediğini ancak bu şüphelinin bir süre kendisini oyaladığını, daha sonra şirkete ait tüm veriler silinmiş halde Meryem A.'nın eşi tarafından bilgisayarın iade edildiğini aktardı.