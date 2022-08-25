Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP’li belediyeye tepki

"HER ZAMAN BU SORUNU YAŞIYORUZ"

Şiddetli yağış nedeniyle evlerinden çakamadıklarını ifade eden Nuray Kuş, alt katlarının suyla dolduğunu belirterek, "Her yağmur yağışın bu sorunu yaşıyoruz. Şuanda dışarı da çıkamıyoruz, eşim de içeriye gelemiyor. 10 günde bir bu sorunu yaşıyoruz. Şuan kapıyı açsak içeri suyla dolar" dedi.



