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Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP'li belediyeye tepki

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Her yağış sonrası göle dönen Edirne sokakları yine sular altında kaldı. Yağış nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İşte detayları...

25.08.2022 20:44 - Son Güncelleme: 25.08.2022 20:44
Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP’li belediyeye tepki

Her yağış sonrası göle dönen Edirne sokakları yine sular altında kaldı. Yağış nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

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Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP’li belediyeye tepki

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu.

Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP’li belediyeye tepki

Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne Dilaverbey Mahallesi'nde evleri su bastı. Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri su basan vatandaşlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP’li belediyeye tepki

Diğer yandan ise sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. Bazı sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Edirne’de yağmur sonrası evleri su bastı! CHP’li belediyeye tepki

"HER ZAMAN BU SORUNU YAŞIYORUZ"

Şiddetli yağış nedeniyle evlerinden çakamadıklarını ifade eden Nuray Kuş, alt katlarının suyla dolduğunu belirterek, "Her yağmur yağışın bu sorunu yaşıyoruz. Şuanda dışarı da çıkamıyoruz, eşim de içeriye gelemiyor. 10 günde bir bu sorunu yaşıyoruz. Şuan kapıyı açsak içeri suyla dolar" dedi.

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