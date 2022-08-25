Vav TV İzle
Haberler Yaşam Sarıyer'de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları ise sürüyor.

25.08.2022 16:56 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:56
Sarıyer’de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları ise sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarıyer’de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında denize girdi.

Sarıyer’de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Denize giren baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.

Sarıyer’de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.

Sarıyer’de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Dalgalara kapılarak gözden kaybolan Burak Erbaş'ı (10) arama çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA