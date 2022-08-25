Sarıyer'de acı dolu bekleyiş... Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları ise sürüyor.
25.08.2022 16:56 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:56
İstanbul Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları ise sürüyor.
Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında denize girdi.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.