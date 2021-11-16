Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

Ailenin en küçüğü olan 4,5 aylık Ali Dilekmen ise ilk göç yolculuğuna başladı. Oğlunu Hadim'de dünyaya getiren Fatma Dilekmen (25), ''Babam Ali Uçar, göçer hayatı geleneğini sürdürüyor. Ben de ailemle aynı hayatı yaşadım, evlendikten sonra da devam etti. Oğlum da en küçük yörük göçeri oldu" dedi.

