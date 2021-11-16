Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı
10 Kasım'da ailesiyle kaldığı çadırın önünden kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'dan ses seda yok. Türkiye tek yürek oldu Müslüme'den gelecek güzel haberi bekliyor. Müslüme'nin kaybolması sonrasında Sarıkeçili Yörükleri de gündeme geldi. Peki kim bu Sarıkeçili Yörükleri? Sarıkeçili Yörükleri, memleketlerine dönmek için yeniden yola koyuldu. İçlerinde ise 4,5 aylık en küçük göçer de var. İşte 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın da ait olduğu Sarıkeçili Yörükleri...
16.11.2021 12:14
- Son Güncelleme: 16.11.2021 12:26
Mersin'in Bozyazı ilçesinden nisanda develerle yola çıkıp, Konya ve Karaman'da Toros Dağları eteklerinde göçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, memleketlerine dönmek için yeniden yola koyuldu.