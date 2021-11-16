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Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

10 Kasım'da ailesiyle kaldığı çadırın önünden kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'dan ses seda yok. Türkiye tek yürek oldu Müslüme'den gelecek güzel haberi bekliyor. Müslüme'nin kaybolması sonrasında Sarıkeçili Yörükleri de gündeme geldi. Peki kim bu Sarıkeçili Yörükleri? Sarıkeçili Yörükleri, memleketlerine dönmek için yeniden yola koyuldu. İçlerinde ise 4,5 aylık en küçük göçer de var. İşte 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın da ait olduğu Sarıkeçili Yörükleri...

DHA
16.11.2021 12:14 - Son Güncelleme: 16.11.2021 12:26
Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinden nisanda develerle yola çıkıp, Konya ve Karaman'da Toros Dağları eteklerinde göçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, memleketlerine dönmek için yeniden yola koyuldu.

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Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

Ailenin en küçüğü olan 4,5 aylık Ali Dilekmen ise ilk göç yolculuğuna başladı. Oğlunu Hadim'de dünyaya getiren Fatma Dilekmen (25), ''Babam Ali Uçar, göçer hayatı geleneğini sürdürüyor. Ben de ailemle aynı hayatı yaşadım, evlendikten sonra da devam etti. Oğlum da en küçük yörük göçeri oldu" dedi.

Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

Ailesiyle atalarından gelen konargöçerlik geleneğini sürdüren 7 çocuk babası Ali Uçar (68), eşi, 2 çocuğu, gelini ve torunları ile birlikte ilkbaharda Bozyazı'dan 20 devesi ve onlarca küçükbaşıyla yola çıkıyor.

Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

Yol boyunca çadır kurup, mola vererek, Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ'a kadar gelen Uçar ailesi, yaz aylarını burada geçirip, kış mevsimi yaklaşınca da tekrar Mersin'e dönmek için yola koyuluyor.

Sarıkeçili Yörükleri kimler? Türkiye 3 yaşındaki Müslüme Yağal sonrası onları merak ediyor! Göçleri başladı

DEDESİNİN İSMİ VERİLDİ
Uçar ailesinin kızı Fatma Dilekmen, 4,5 ay önce Hadim'de göçer hayatı sürdükleri sırada erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve eşi Mustafa Dilekmen ile oğullarına Ali adını verdiklerini söyledi.

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