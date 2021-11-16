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Hatay'da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da kimliği belirsiz iki kişi, bindikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çalıp götürdü. O anler ise kameraya yansıdı. Olay karışında çok üzgün olduğunu söyleyen şoför, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?" dedi.

16.11.2021 13:00 - Son Güncelleme: 16.11.2021 13:09
Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

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Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü. Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?" diye konuştu.

Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
Hatay’da pes dedirten olay! Halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
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