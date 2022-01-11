Sapık kantinci 15 öğrenciyi taciz etmiş! Velilerin öfkesi dinmiyor
İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderilen 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın okulda bulunan 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler tutuklanan kantincinin yanı sıra olayı örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden daha şikayetçi oldu. Öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı. İşte mide bulundıran haberin detayları...
İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.
AİLELER POLİSE GİTTİ
Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
15 ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİĞİ BELİRLENDİ
Duman'ın okuldaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren mağdur sayısının 15'i bulduğu öğrenildi. Velilerin tutuklanan Duman'ın dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür, rehberlik öğretmeni Hediye Sade, fen ve teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi olduğu belirtildi.