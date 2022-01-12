Meteoroloji 12-13-14 Ocak il il hava durumunu kapsamlı liste sıraladı! Kar soğuğu kapıyı çaldı çarşamba günü başlıyor cuma akşama kadar...

Ülkemizde soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak sorusu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün ve saat vererek uyarıda bulundu. Asıl gün etkisini gösterecek ve cuma gününden itibaren yoğunluğu azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla birlikte yeni hava durumu raporunu açıkladı. Alınan son bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği bildirildi. Birçok ilimiz için uyarıda bulunan Meteoroloji sıcaklıkların salı gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini ifade ederken İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıca 14 il için de sarı kod ikazında bulundu.