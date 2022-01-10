Muğla Bodrum'da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yağmur döneminde yaşanan kaos yine kendisini gösterdi. Şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü.
10.01.2022 19:41
- Son Güncelleme: 10.01.2022 19:43
Bodrum'da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı.