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Muğla Bodrum'da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yağmur döneminde yaşanan kaos yine kendisini gösterdi. Şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü.

10.01.2022 19:41 - Son Güncelleme: 10.01.2022 19:43
Muğla Bodrum’da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Muğla Bodrum'da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü.

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Muğla Bodrum’da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Bir hamile kadın selin ortasından sancısı gelince acil hastaneye kaldırıldı, yeni doğan bir bebek ise hastane den çıkar çıkmaz sular altında kalan evine getirildi.

Muğla Bodrum’da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Bodrum'da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı.

Muğla Bodrum’da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Muğla Bodrum’da hep aynı manzara! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı.

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