Karısını cezalandırmak için oğlunu cami avlusuna bırakmıştı! Müge Anlı 27 yıllık sırrı çözdü: 2 kardeş annelerinin vefatından 40 gün sonra kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir buluşma gerçekleşti. Münevver'in, babası Ali Akgün tarafından "karısını cezalandırmak" için cami avlusuna bırakıldığını itiraf ettiği ağabeyi Erdoğan Akgün (Yusuf Şarlayan), 27 yıl sonra sadece bir günde bulundu. İki kardeşin gözyaşları içinde sarıldığı o anlar stüdyoyu derinden sarstı.

Müge Anlı Erdoğan Akgün olayı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Münevver isimli genç kadın, babası Ali Akgün tarafından geçmişte evlatlık verildiği söylenen ve hayatından endişe ettiği ağabeyi Erdoğan Akgün'ü aramak için harekete geçti.

Erdoğan Akgün neden cami avlusuna bırakıldı?

İddiaların hedefindeki baba Ali Akgün, Burdur'dan canlı yayına katılarak kan donduran bir itirafta bulundu. Eşinin çalışmak için gittiği Antalya'ya kendisiyle gelmediğini ve kendisinin başka bir ilişki yaşadığını öne süren baba, o süreçte hapse gireceğini, çocuğa bakacak kimsesi olmadığını iddia etti.

Öz anneden intikam almak için oğlunu feda etti

O dönem 3-4 yaşlarındaki oğluna annesinin öldüğünü söylediğini belirten Ali Akgün, canlı yayında şu kan donduran sözleri sarf etti:

"Annesi çocuğundan ayrılsın diye yemin ettim, oğlumu bu yüzden bıraktım. Karımı cezalandırmak için oğlumu bıraktım."

Cami avlusunda başlayan çeyrek asırlık ayrılık

Babanın bu bencilce intikamı sonrası, küçük çocuğun eline bir not kağıtı cami avlusuna bıraktığı ortaya çıktı. O dönem çocuğu cami avlusunda ağlarken bulan imam Süleyman Salim yayına bağlanarak, "Jandarmaya götürdük, sosyal hizmetlerden biri gelene kadar 7 gün ben baktım. Sonra da yurt yetkilileri gelip aldı" sözleriyle karanlık geçmişin ilk perdesini araladı. Ardından yayına bağlanan Ahmet Yaman ve Ayşe Yaman, çocuğun kimliği olmadığı için "Yağmur" adıyla kaydedilip Kırıkkale'ye verildiği bilgisini paylaştı.

2 kardeş 27 yıl sonra kavuştu

Bu şok edici iddia ve itirafların ardından bugünkü canlı yayında beklenen mucizevi müjde geldi. Münevver'in elindeki tek bir bebeklik fotoğrafıyla 27 yıldır köşe bucak aradığı ağabeyi Erdoğan, Müge Anlı ve ekibinin titiz araştırması sayesinde sadece bir gün içinde bulundu.

İki kardeşin benzerliği dikkat çekti

İki kardeşin inanılmaz benzerliğine dikkat çeken Müge Anlı, "Aynı surat, aynı yüz" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. 27 yıldır kayıp olan ve öz ailesini büyük bir çaresizlikle arayan ağabeyin Antalya'da bir otelde aşçılık yaptığı ortaya çıktı.

Yağmur soyadının ardındaki hikaye

Ağabeyin bulunma sürecinde, onu evlat edinen Kırıkkale'deki ailenin kız kardeşi Gülseren Hanım program ekibine ulaşarak fotoğraftaki kişinin yeğeni olduğunu doğruladı. "Erdoğan" olarak aranan gencin, devlet kanalıyla evlatlık edinildikten sonra adının "Yusuf" koyulduğu belirlendi. Soyadının "Yağmur" olarak verilmesinin arkasındaki hikayeyi ise Müge Anlı aktardı.

Müge Anlı Erdoğan’ın yaşadıklarını aktardı

Anlı, şunları söyledi:

"Evlatlık verilirken kimliği olmadığı için çocuğa ad ve soyad verilmesi gerekiyormuş. Çocuğa Yusuf adını vermişler. O dönem orada hiç yağmur yağmıyormuş. Fakat aile çocuğu almaya gittiği gün çok yağmur yağmış. Görevliler de aileye, 'Siz buraya bereketli geldiniz, şanslı geldiniz, soyadı da Yağmur olsun' diyerek çocuğu Yusuf Yağmur adıyla kayıtlara geçirmiş"

Adı Yusuf Şarlayan olarak değiştirikdi

Çocukları olmayan Müzeyyen ve Eşref Şarlayan çiftinin, Yusuf'u 3 yaşındayken Burdur'dan devlet kanalıyla evlat edindikleri, onu perişan halden alıp büyüterek askere kadar gönderdikleri öğrenildi. Evlat edinildikten sonra yasal olarak ismi "Yusuf Şarlayan" olarak değiştirilen Erdoğan'ın, şimdilerde Antalya'da aşçı olarak yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Annesinin ölümünden 40 gün sonra bulundu

Canlı yayında iki kardeşin gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlarda büyük bir burukluk da yaşandı. Ne yazık ki çocuk hasretiyle kavrulan acılı öz anne, evladının bulunduğunu göremeden, bu mutlu günden tam 40 gün önce hayatını kaybetmişti.

Müge Anlı’dan evladını terk eden babaya sert tepki

Müge Anlı, geçmişte "Eşim çocuğumu görmesin" diyerek öz anneden evladını kaçıran, onu cami avlusunda perişan edip tüm aileyi darmadağın eden baba Ali Akgün'e adeta ateş püskürdü. Öfkesini gizleyemeyen usta sunucu, anne ve oğulun bir araya gelmesini engelleyen babanın bencilce cezasını ve yarattığı büyük yıkımı sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan Akgün olayında merak edilenler

Baba Ali Akgün öz oğlunu neden cami avlusuna bıraktı?

Baba Ali Akgün, eşinin çalışmak için gittiği Antalya'dan kendisiyle gelmemesi ve başka bir ilişki yaşaması üzerine, sırf eski karısını cezalandırmak ve "annesi çocuğundan ayrılsın" diye yemin ettiği için 3-4 yaşındaki oğlunu cami avlusuna bırakmıştır.

Cami avlusuna bırakılan Erdoğan Akgün'e kim sahip çıktı?

O dönem çocuğu camide bulan köyün imamı Süleyman Salim, jandarmaya haber vermiş ve yurt yetkilileri gelene kadar küçük çocuğa tam 7 gün boyunca kendi evinde bakıp sahip çıkmıştır.

Erdoğan Akgün'ün ismi neden Yusuf Şarlayan (Yusuf Yağmur) oldu?

Devlet yurduna alındığında kimliği olmadığı için memurlar ona "Yusuf" adını vermiştir. Çocukları olmayan Müzeyyen ve Eşref Şarlayan çifti onu evlat edinmeye gittiği gün bölgede büyük bir yağmur yağdığı için memurlar bereket getirdiğini söyleyerek geçici soyadını "Yağmur" koymuş; aile resmi olarak evlat edindiğinde ise ismi Yusuf Şarlayan olmuştur.

Öz anne ve oğulun kavuşması neden gerçekleşemedi?

Yıllarca oğlunun hasretini çeken acılı öz anne, ne yazık ki iki kardeşin Müge Anlı stüdyolarında birbirini bulup sarılmasından tam 40 gün önce hayatını kaybettiği için oğlunu son bir kez göremeden vefat etmiştir.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Yaşam