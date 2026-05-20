MERAK EDİLENLER

Baba Ali Akgün öz oğlunu neden cami avlusuna bıraktı?

Baba Ali Akgün, eşinin çalışmak için gittiği Antalya'dan kendisiyle gelmemesi ve başka bir ilişki yaşaması üzerine, sırf eski karısını cezalandırmak ve "annesi çocuğundan ayrılsın" diye yemin ettiği için 3-4 yaşındaki oğlunu cami avlusuna bırakmıştır.

Cami avlusuna bırakılan Erdoğan Akgün'e kim sahip çıktı?

O dönem çocuğu camide bulan köyün imamı Süleyman Salim, jandarmaya haber vermiş ve yurt yetkilileri gelene kadar küçük çocuğa tam 7 gün boyunca kendi evinde bakıp sahip çıkmıştır.

Erdoğan Akgün'ün ismi neden Yusuf Şarlayan (Yusuf Yağmur) oldu?

Devlet yurduna alındığında kimliği olmadığı için memurlar ona "Yusuf" adını vermiştir. Çocukları olmayan Müzeyyen ve Eşref Şarlayan çifti onu evlat edinmeye gittiği gün bölgede büyük bir yağmur yağdığı için memurlar bereket getirdiğini söyleyerek geçici soyadını "Yağmur" koymuş; aile resmi olarak evlat edindiğinde ise ismi Yusuf Şarlayan olmuştur.

Öz anne ve oğulun kavuşması neden gerçekleşemedi?

Yıllarca oğlunun hasretini çeken acılı öz anne, ne yazık ki iki kardeşin Müge Anlı stüdyolarında birbirini bulup sarılmasından tam 40 gün önce hayatını kaybettiği için oğlunu son bir kez göremeden vefat etmiştir.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)