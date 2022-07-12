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Şanlıurfa'daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Şanlıurfa'da yasak aşk nedeniyle işlenen cinayette kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Suruç'ta evli ve 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında infaz etti. Daha sonra öldürdüğü Demir'in cesedi önünde bir süre bekleyen Yiğit'in, savcılıkta verdiği ifadede "Babam 'Ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

12.07.2022 08:04 - Son Güncelleme: 12.07.2022 08:04
Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.

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Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı.

Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği tabanca ile Ferhat Demir'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

'PİŞMAN DEĞİLİM'
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yiğit'in savcılık ifadesinde, pişman olmadığını ve namusunu temizlediğini söyledi öğrenildi.

Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Yiğit, "Ailemin evine gittim. Babam bana 'Ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir'i aradım Suruç'a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan tüfeği aldım dışarıda Ferhat Demir'i cadde üzerinde bekledim.

Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Ferhat benimle konuştuğu sırada yanımda getirdiğim tüfek ile kendisine ateş açtım. Daha sonra polisi bekledim. Öldürdüğüm için de pişman değilim. Namusumu temizledim'' dedi.

Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Fatma Yiğit ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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