Şanlıurfa’daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı

Yiğit, "Ailemin evine gittim. Babam bana 'Ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir'i aradım Suruç'a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan tüfeği aldım dışarıda Ferhat Demir'i cadde üzerinde bekledim.