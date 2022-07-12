Şanlıurfa'daki yasak aşk cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Savcılık ifadesinde her şeyi anlattı
Şanlıurfa'da yasak aşk nedeniyle işlenen cinayette kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Suruç'ta evli ve 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında infaz etti. Daha sonra öldürdüğü Demir'in cesedi önünde bir süre bekleyen Yiğit'in, savcılıkta verdiği ifadede "Babam 'Ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" dediği öğrenildi.
12.07.2022 08:04 - Son Güncelleme: 12.07.2022 08:04
Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı.
Yiğit, "Ailemin evine gittim. Babam bana 'Ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir'i aradım Suruç'a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan tüfeği aldım dışarıda Ferhat Demir'i cadde üzerinde bekledim.