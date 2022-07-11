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Elektrik ve su yok! Yılın 9 ayı zorlu mesai: Her şey doğal şifa kaynağı için

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kırklareli'ne gelen gezgin aracılar, Kurban Bayramını da sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Yılın yaklaşık 9 ayını bu şekilde geçiren üreticiler, elektrik ve suyun olmadığı küçük barakalarda zorlu mesailerini sürdürüyor.

11.07.2022 16:04 - Son Güncelleme: 11.07.2022 16:04
Elektrik ve su yok! Yılın 9 ayı zorlu mesai: Her şey doğal şifa kaynağı için

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden zengin bitki örtüsü ve coğrafi yapısı dolayısıyla Kırklareli'ne gelen gezgin arıcılar, Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

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Elektrik ve su yok! Yılın 9 ayı zorlu mesai: Her şey doğal şifa kaynağı için

İlkbaharda Balıkesir'den 800 kovanı ile yola çıkan Saltık ailesi, Kırklareli'nde elektriğin olmadığı, suyun zor ulaşıldığı meradaki küçük barakada zorlu mesailerini sürdürüyor.

Elektrik ve su yok! Yılın 9 ayı zorlu mesai: Her şey doğal şifa kaynağı için

Koyunbaba köyündeki merada sevdiklerinden yaklaşık 400 kilometre uzakta bayram geçiren Süleyman Saltık (59), eşi Fatma (57), oğulları Tarık (38) ve Taner (23), gelini Meral (32), torunu Tolga Saltık (10) ile yağmur çamur, özel gün, bayram demeden en kaliteli balı üretebilmek için çalışıyor.

Elektrik ve su yok! Yılın 9 ayı zorlu mesai: Her şey doğal şifa kaynağı için

Barakanın önünde kahvaltı yaptıktan sonra kovanların bulunduğu bölgeye giden Saltık ailesi, öğle saatlerine kadar çalışıyor. Öğle yemeğinin ardından çalışmaya kaldığı yerden devam eden aile, güneşin batmasıyla yeniden barakanın yolunu tutuyor.

Elektrik ve su yok! Yılın 9 ayı zorlu mesai: Her şey doğal şifa kaynağı için

"BAYRAM BURUK GEÇİYOR"
Fatma Saltık, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden ve memleketinden kilometrelerce uzakta gurbette geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

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