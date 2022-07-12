Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, acillerde skuter kazalarıyla giderek daha fazla karşılaştıklarını belirterek, "Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli skuter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük. Daha da kötüsü hayatını kaybeden hastalar da duyuyoruz. Hastaların önemli bir kısmı 20-40 yaş grubu genç erişkinler. Baş ve boyun bölgesi ile el kol kemikleri en sık görülen yaralanmalar" dedi.