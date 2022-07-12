Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü
Uzmanlar, son yıllarda scooter kazalarıyla acile gelerek büyük ameliyat geçiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Scooter kazazedesi 40 yaşındaki Mimar Deniz Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz yaz yaşadığı kaza nedeniyle çene kemiğinin kırıldığını ve büyük ameliyatlar geçirdiğini söyledi. Geçici yüz felci yaşadığını ve 7 ayının kabus gibi geçtiğini söyledi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, acillerde skuter kazalarıyla giderek daha fazla karşılaştıklarını belirterek, "Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli skuter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük. Daha da kötüsü hayatını kaybeden hastalar da duyuyoruz. Hastaların önemli bir kısmı 20-40 yaş grubu genç erişkinler. Baş ve boyun bölgesi ile el kol kemikleri en sık görülen yaralanmalar" dedi.
"SON 2-3 YILDIR GİDEREK ARTIYOR"
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, bedeni koruyacak bir kafes olmadığı için skuter kazalarının tehlikeli olduğunu belirterek "Daha çok baş boyun bölgesinde meydana gelen yaralanmalar plastik cerrahlar olarak bize geliyor. Ama bunun haricinde el ve kol kemiklerine ait yaralanmalar da ikinci sırayı alıyor.