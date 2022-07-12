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Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

Uzmanlar, son yıllarda scooter kazalarıyla acile gelerek büyük ameliyat geçiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Scooter kazazedesi 40 yaşındaki Mimar Deniz Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz yaz yaşadığı kaza nedeniyle çene kemiğinin kırıldığını ve büyük ameliyatlar geçirdiğini söyledi. Geçici yüz felci yaşadığını ve 7 ayının kabus gibi geçtiğini söyledi.

DHA
12.07.2022 11:15 - Son Güncelleme: 12.07.2022 11:15
Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, acillerde skuter kazalarıyla giderek daha fazla karşılaştıklarını belirterek, "Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli skuter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük. Daha da kötüsü hayatını kaybeden hastalar da duyuyoruz. Hastaların önemli bir kısmı 20-40 yaş grubu genç erişkinler. Baş ve boyun bölgesi ile el kol kemikleri en sık görülen yaralanmalar" dedi.

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Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

Son yıllarda yaygın kullanımıyla sokak ve caddelerde hatta trafikte bile kullanılan skuterlerin ölümlere bile neden olan ciddi yaralanmalara neden olduğu tespiti yapıldı.

Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

Hastanelerin acil servislerine skuter kazaları nedeniyle başvuran hastalarda son birkaç yıldır ciddi bir artış gözleniyor. Uzman doktorlar kazaların sanıldığı gibi sadece el, kol ve bacak kırıklarına neden olmadığını, kafa travması gibi hayati tehlikeler yaşandığını açıkladı.

Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

"SON 2-3 YILDIR GİDEREK ARTIYOR"
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, bedeni koruyacak bir kafes olmadığı için skuter kazalarının tehlikeli olduğunu belirterek "Daha çok baş boyun bölgesinde meydana gelen yaralanmalar plastik cerrahlar olarak bize geliyor. Ama bunun haricinde el ve kol kemiklerine ait yaralanmalar da ikinci sırayı alıyor.

Elektrikli scooter kazaları kafa travması ve ölümlere neden oluyor! 5 dakikalık yolculuk için 7 ay tedavi gördü

Bu hastaların önemli bir kısmını ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli skuter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük.

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