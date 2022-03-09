Vav TV İzle
Haberler Yaşam Şanlıurfa'da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

Şanlıurfa'da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Otomobildeki şüphelinin yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

09.03.2022 20:26 - Son Güncelleme: 09.03.2022 20:29
Şanlıurfa’da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa’da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Otomobildeki şüphelinin yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa’da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

Şanlıurfa Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa’da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında; takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır.

Şanlıurfa’da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

SON DAKİKA