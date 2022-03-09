Şanlıurfa’da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...

"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında; takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır.