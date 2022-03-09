Şanlıurfa'da operasyondaki polislere ateş açıldı! 1 şehidimiz var...
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Otomobildeki şüphelinin yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
09.03.2022 20:26 - Son Güncelleme: 09.03.2022 20:29
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi.
1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU
Otomobildeki şüphelinin yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise tedavisi sürüyor.
Şanlıurfa Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: