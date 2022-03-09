Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir
Türkiye yeni bir kar fırtınasıyla karşı karşıya... Sibirya üzerinden gelecek olan Aybar kar fırtınasının 3 gün sürmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından İstanbul'a yağacak karın 40 santimetreyi bulabileceğini duyurdu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
09.03.2022 20:02 - Son Güncelleme: 09.03.2022 20:03
İSTANBUL'A 40 CM KAR YAĞABİLİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'a 40 cm KAR yağabilir. Dikkat!…" ifadelerini kullandı.