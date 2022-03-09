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Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir

Türkiye yeni bir kar fırtınasıyla karşı karşıya... Sibirya üzerinden gelecek olan Aybar kar fırtınasının 3 gün sürmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından İstanbul'a yağacak karın 40 santimetreyi bulabileceğini duyurdu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

09.03.2022 20:02 - Son Güncelleme: 09.03.2022 20:03
Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

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Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir

Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.

Silivri'nin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir

Meteorolojinin gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, Silivri'nin yüksek kesimlerinde başladı.

Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir

İSTANBUL'A 40 CM KAR YAĞABİLİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'a 40 cm KAR yağabilir. Dikkat!…" ifadelerini kullandı.

Aybar kar fırtınası | Bakanlıktan İstanbul için uyarı geldi! 40 cm kar yağabilir

ESAS SORUN...
Birpınar, "Esas sorun mevsim geçişine denk gelen kar yağışının ani ve hızlı erimesi sonucu istanbulda taşkın ve su basması sorunu olacaktır" dedi.

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