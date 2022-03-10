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Antalya'da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı

Antalya'da inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı (48), 6 aylıkken dünyaya gelen ve doktorların 'mucize bebek' dediği serebral palsi hastası Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlıktan alamayınca plastik su borularından kurduğu düzenekle oğluna yürümeyi öğretiyor.

DHA
10.03.2022 10:10 - Son Güncelleme: 10.03.2022 10:10
Antalya’da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı

Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında 2'nci çocukları olacağı haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi.

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Antalya’da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı

Büyük heyecanla doğumu bekleyen çiftin çocukları, 6 aylıkken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle çocuklardan biri yaşama tutunamadı. Efe ve Sude isimlerini verdikleri prematüre bebekler ise hayata sarıldı.

Antalya’da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı

ÖNCE EPİLEPSİ TEŞHİSİ KOYULDU
Özel hastaneye sevk edilen ve kuvözde tedavi gören Sude, bir süre sonra hastaneden çıktı, Efe içinse zorlu süreç başladı. Doktorların 'yaşamaz' dediği, iç organlarının çoğu gelişmeyen Efe kuvözde ve solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakımda kaldı.

Antalya’da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı

Bu süre içinde doktorlar 'Belki bir daha göremezsiniz, gelin görün' diyerek anne ve babayı hastaneye çağırdı. Kuvözdeki Efe, anne ve babasının parmaklarını tutarak tepki verdi.

Antalya’da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı

183 gün yoğun bakımda kalan ve doktorların 'mucize bebek' olarak adlandırdığı Efe, akciğerleri yeterli seviyede gelişmemesine karşın yaşama tutunarak taburcu edildi. Kontrollerde Efe'ye ilk olarak epilepsi teşhisi koyuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Çocuklarını nöroloji doktoruna götüren aile, Efe'nin serebral palsi hastası olduğunu öğrendi.

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