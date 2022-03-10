Antalya'da inşaat işçisi baba serebral palsi hastası oğluna plastik borulardan yürüme düzeneği yaptı
Antalya'da inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı (48), 6 aylıkken dünyaya gelen ve doktorların 'mucize bebek' dediği serebral palsi hastası Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlıktan alamayınca plastik su borularından kurduğu düzenekle oğluna yürümeyi öğretiyor.
10.03.2022 10:10 - Son Güncelleme: 10.03.2022 10:10
Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında 2'nci çocukları olacağı haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi.
183 gün yoğun bakımda kalan ve doktorların 'mucize bebek' olarak adlandırdığı Efe, akciğerleri yeterli seviyede gelişmemesine karşın yaşama tutunarak taburcu edildi. Kontrollerde Efe'ye ilk olarak epilepsi teşhisi koyuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Çocuklarını nöroloji doktoruna götüren aile, Efe'nin serebral palsi hastası olduğunu öğrendi.