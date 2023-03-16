Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler
Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu. Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanmasına devam edildi. Daha önce anne Selvi Yağal, kayınpederi Hasan Yağal'ın kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmişti. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İşte tanıkların ifadeleri...
Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu.
Son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.
Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan anne S. Yağal ve büyükanne A. Yağal'ın da SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya suça sürüklenen ağabey O. Yağal katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Tanık olarak dinlenilen E.Ö, Müslüme'nin ablası olan karısının telefonla aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi. Konya'dan Mersin'e gidip 2 gün arama çalışmalarına katıldığını dile getiren E.Ö, "Müslüme'nin kaybolmasından sonra aile içinde 'arabanın arkasından giderken kaybolmuş' şeklinde konuşuluyordu." dedi. Eşinin kullandığı bazı ifadelerle ilgili iddiaların sorulması üzerine tanık E.Ö, şunları kaydetti: