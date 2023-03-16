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Haberler Yaşam Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu. Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanmasına devam edildi. Daha önce anne Selvi Yağal, kayınpederi Hasan Yağal'ın kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmişti. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İşte tanıkların ifadeleri...

16.03.2023 14:59 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:08
Müge Anlı’daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım" demişti tanıklar konuştu.

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Müge Anlı’daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.

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Müge Anlı’daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Müge Anlı’daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan anne S. Yağal ve büyükanne A. Yağal'ın da SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya suça sürüklenen ağabey O. Yağal katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Müge Anlı’daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım demişti tanıklar konuştu işte o ifadeler

Tanık olarak dinlenilen E.Ö, Müslüme'nin ablası olan karısının telefonla aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi. Konya'dan Mersin'e gidip 2 gün arama çalışmalarına katıldığını dile getiren E.Ö, "Müslüme'nin kaybolmasından sonra aile içinde 'arabanın arkasından giderken kaybolmuş' şeklinde konuşuluyordu." dedi. Eşinin kullandığı bazı ifadelerle ilgili iddiaların sorulması üzerine tanık E.Ö, şunları kaydetti:

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