Şanlıurfa Akçakale'de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2'si polis çok sayıda yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalade bulundu.
03.06.2022 17:36 - Son Güncelleme: 03.06.2022 17:43
Olay, öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.