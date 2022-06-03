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Şanlıurfa Akçakale'de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2'si polis çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalade bulundu.

DHA
03.06.2022 17:36 - Son Güncelleme: 03.06.2022 17:43
Şanlıurfa Akçakale’de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2’si polis çok sayıda yaralı

Olay, öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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Şanlıurfa Akçakale’de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2’si polis çok sayıda yaralı

Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa Akçakale’de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2’si polis çok sayıda yaralı

Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa Akçakale’de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2’si polis çok sayıda yaralı

Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

Şanlıurfa Akçakale’de Hubeyti ve Saramda aşiretleri birbirine girdi! 2’si polis çok sayıda yaralı

Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı.

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