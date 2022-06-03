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Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi

Kilis'te acı bir olay meydana geldi. Ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş yanarak hayatını kaybetti. Büyük korku ve paniğin yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte olay yerinden görüntüler...

03.06.2022 17:33 - Son Güncelleme: 03.06.2022 18:00
Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi

Kilis'te acı bir olay meydana geldi. Ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş yanarak hayatını kaybetti.

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Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi

Kilis'te, Aşit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı'nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından yangın çıktı.

Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi

2 ÇOCUK YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangında alev kapanına yakalanan yabancı uyruklu 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, olay yerinde yanarak hayatını kaybetti.

Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi

Çocukların annesi Emine Dime El Abo ile babası Cemal El Abo'nun evde olmadığı, çocukların yalnız olduğu öğrenildi.

Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi

DEHŞET ANLARI KAYDEDİLDİ

Görüntülerde alevlerin sardığı balkonda bulunan 2 kardeşin demir parmaklıklara tutunmaları ve çevreden yardım çağırmaları da yer aldı.

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