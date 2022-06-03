Kilis’te acı olay! 2 çocuk yanarak can verdi
Kilis'te acı bir olay meydana geldi. Ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş yanarak hayatını kaybetti. Büyük korku ve paniğin yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte olay yerinden görüntüler...
03.06.2022 17:33 - Son Güncelleme: 03.06.2022 18:00
2 ÇOCUK YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Yangında alev kapanına yakalanan yabancı uyruklu 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, olay yerinde yanarak hayatını kaybetti.
Çocukların annesi Emine Dime El Abo ile babası Cemal El Abo'nun evde olmadığı, çocukların yalnız olduğu öğrenildi.