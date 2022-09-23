Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var
İstanbul Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
23.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 23.09.2022 09:06
İstanbul Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) yönetimdeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarptı.