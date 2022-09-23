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Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

23.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 23.09.2022 09:06
Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

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Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) yönetimdeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarptı.

Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var

1'İ AĞIR 4 YARALI

Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu'nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var

Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver'i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sancaktepe’de servis minibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

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