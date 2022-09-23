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Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

Son dakika hava durumu.... Son günlerde soğuk ve yağışlı hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı geldi. Birçok il için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı yapılırken sel ve su bakınlarına karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava durumu raporuna göre ise Pazar günü itibariyle havalar yeniden ısınmaya başlayacak.

23.09.2022 09:29 - Son Güncelleme: 23.09.2022 09:29
Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

Son günlerde soğuk ve yağışlı hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı geldi. Birçok il için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı yapılırken sel ve su bakınlarına karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı.

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Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

METEOROLOJİ UYARDI: O BÖLGEDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

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