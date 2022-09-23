Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı
Son dakika hava durumu.... Son günlerde soğuk ve yağışlı hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı geldi. Birçok il için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı yapılırken sel ve su bakınlarına karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava durumu raporuna göre ise Pazar günü itibariyle havalar yeniden ısınmaya başlayacak.
Son günlerde soğuk ve yağışlı hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı geldi. Birçok il için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı yapılırken sel ve su bakınlarına karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı.
METEOROLOJİ UYARDI: O BÖLGEDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27