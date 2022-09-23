Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27