Liseli genç kız intihara kalkıştı! Akrabalarının cinsel istismarını kara kalemle çizdiği ortaya çıktı

Rize'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi G.E., 7 ay önce, iddiaya göre, okul servis şoförü akrabası, evli ve 2 çocuk babası K.E.'nin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Serviste kimsenin olmadığı anlarda kızı taciz eden K.E., yaşananları anlatmaması için tehdit etti.

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