Liseli genç kız intihara kalkıştı! Akrabalarının cinsel istismarını kara kalemle çizdiği ortaya çıktı
Rize'de, lise son sınıf öğrencisi G.E. (16), evde iple kendisini tavana asarak intihara kalkıştı. Ailesince son anda kurtarılıp, psikolojik destek verilmeye başlanan kızın odasında, yaşadıklarını kara kalemle çizdiği resimler bulundu. G.E.'nin akrabası B.E. (25) ise kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. G.E'nin, 4 ay önce de başka akrabası K.E.'nin (30) cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı.
Rize'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi G.E., 7 ay önce, iddiaya göre, okul servis şoförü akrabası, evli ve 2 çocuk babası K.E.'nin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Serviste kimsenin olmadığı anlarda kızı taciz eden K.E., yaşananları anlatmaması için tehdit etti.
GENÇ KIZIN İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN İSTİSMAR ÇIKTI VİDEO
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışırken G.E., bu kez de başından geçenleri anlattığı akrabası B.E. tarafından olayları konuşmak için çağrıldığı evde iddiaya göre cinsel istismarına uğradı. Bir süre korkudan yaşadıklarını kimseye anlatamayan G.E., geçen hafta durumu ailesine açtı.
Aile, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatılırken, G.E., yaşadıklarının etkisiyle 20 Eylül'de evde kendisini iple tavana asarak, intihara kalkıştı.
Sesleri duyan anne ve babasının son anda yetişmesi ile kurtarılan G.E., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve psikolojik destek verilen G.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.