Çin'de bir adam sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı
33 yaşındaki Çinli Siyuan Zhuji kanserden kaybettiği babasının kalıntılarını mezardan çıkarıp poz verdi. Bunu sanat için yaptığını açıklayan Siyuan Zhuji, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.
11.04.2019 10:54
- Son Güncelleme: 11.04.2019 11:56
Pekinli sanatçı Siyuan Zhuji, babasını üç yaşındayken karaciğer kanserinden kaybetti. Ve yıllar sonra babasını mezar çıkarıp, onunla birlikte poz verdi.
MEZARLIK GÖREVLİLERİNİ İKNA ETTİLER
Çin'de, aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural var. Birinin kalıntılarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülmekte ve kötü karması getirdiğine inanılmakta. Ama mezarlık görevlisi ailenin bu isteğine karşı koyamadı. Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.
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