Çin'de bir adam sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

MEZARLIK GÖREVLİLERİNİ İKNA ETTİLER

Çin'de, aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural var. Birinin kalıntılarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülmekte ve kötü karması getirdiğine inanılmakta. Ama mezarlık görevlisi ailenin bu isteğine karşı koyamadı. Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.

