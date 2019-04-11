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Çin'de bir adam sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

33 yaşındaki Çinli Siyuan Zhuji kanserden kaybettiği babasının kalıntılarını mezardan çıkarıp poz verdi. Bunu sanat için yaptığını açıklayan Siyuan Zhuji, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

11.04.2019 10:54 - Son Güncelleme: 11.04.2019 11:56
Sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

Pekinli sanatçı Siyuan Zhuji, babasını üç yaşındayken karaciğer kanserinden kaybetti. Ve yıllar sonra babasını mezar çıkarıp, onunla birlikte poz verdi.

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Sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

Seneler sonra en büyük hayali olan babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekimi yapmaya karar verdi. Siyuan'ın annesi Lin Shan, fotoğraf çekimi için mezarlığın bekçisinden izin aldı.

Sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

MEZARLIK GÖREVLİLERİNİ İKNA ETTİLER

Çin'de, aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural var. Birinin kalıntılarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülmekte ve kötü karması getirdiğine inanılmakta. Ama mezarlık görevlisi ailenin bu isteğine karşı koyamadı. Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.

Sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

İNTERNETTE YAYINLADI

Siyuan, çektiği bu kareleri sanat web sitesi Artand ve Çin mikroblog sitesi Weibo'da, yayınladı.

Sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğraflar, çoğu site ziyaretçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 'saygısızca' olarak nitelendirildi ve kınandı.

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