Çin'de bir adam sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

33 yaşındaki Çinli Siyuan Zhuji kanserden kaybettiği babasının kalıntılarını mezardan çıkarıp poz verdi. Bunu sanat için yaptığını açıklayan Siyuan Zhuji, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.
Çin'de bir adam sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı11.04.2019 11:55
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