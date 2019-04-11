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Çin'de bir adam sanat için babasını mezardan çıkardı! Bir de çekim yaptı

11.04.2019 11:55

33 yaşındaki Çinli Siyuan Zhuji kanserden kaybettiği babasının kalıntılarını mezardan çıkarıp poz verdi. Bunu sanat için yaptığını açıklayan Siyuan Zhuji, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.


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