Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali şoke etti!
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi. Fakat 'Ne oldum değil, ne olacağım' demeli insan. Serpil Örümcer'in hayatı öyle bir kabusa döndü ki, her şey tepetaklak oldu. Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' lakaplı yıldızı Serpil Örümcer'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.
1952 doğumlu Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer, baş döndürücü güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu.
Dönemin ünlü sanatçısı Berkant'la dillere destan bir aşk yaşasa da, her aşk gibi bununda bir sonu vardı. Berkant'tan ayrıldığı dönem Örümcer, ününe ün katmıştı. Birçok erkeğin rüyalarını süsleyen yıldızın ayakkabısından alkol içen bile vardı.
Berkant ile olan evliliğinden sonra Cengiz Kartal ile dünya evine giren Örümcer, o dönem bütün malını mülkünü satmıştı.
Bu evliliğinde sona ermesiyle, konser için gittiği Batman'da Hasan Ölük ile tanıştı. Kısa süre içinde Ölük'le üçüncü evliliğini gerçekleştiren Örümcer, bu evlilikle hayatının hatasını yaptığını nereden bilebilirdi.
Talihsiz yıldız, eşi Hasan Ölük'ün Batman'da 4 eşi ve 11 çocuğu olduğunu öğrendiğinde dünya başına yıkılmıştı...