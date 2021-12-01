Samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet! Tuzla'da bir şahıs yoldan geçenlere ateş açtı!
İstanbul'un göbeğinde samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet yaşandı. Tuzla'da bir arkadaşının evini ateşe veren bir şahıs, daha sonra pompalı tüfekle yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.
Tuzla'da bir arkadaşının evini ateşe veren şahıs ardında park halindeki aracından çıkarttığı pompalı tüfekle yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı. O esnada aynı sitede yaşadığı genç doktora silah doğrultan saldırgan şahsın dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adem N., bilinmeyen bir nedenle aynı sitede yaşadığı bir arkadaşının evini ateşe verdi. Ardından aracına yönelen Adem N., otomobilinin bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.
ÖTE YANDAN YAŞANMA KORKU DOLU DAKİKALAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Aykut Güler, "Saldırgan şahıs öncesinde bir arkadaşının evine gidiyor. Bu şahıs arkadaşları ile birlikte o gece madde kullanıyor ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Ardından arkadaşının evini ateşe veriyor. Ardından aracına giderek pompalı silahını alıyor ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açıyor.