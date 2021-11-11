İranlı turistler Van'ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan İran sınır kapısındaki kısıtlamalar kalkınca binlerce İranlı turist, Van'a gelmeye başladı. Van'ı çok seven İranlı turistler esnafın yüzünü de güldürdü. Uzun aradan sonra kente gelen turistler yaptıkları alışverişle Kovid-19 sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu. Gündüz alışveriş gece ise eğlence hayatına katılanan turistler Van'a keyifli zaman geçiriyor.
11.11.2021 13:54
- Son Güncelleme: 11.11.2021 13:57
Uzun aradan sonra kente gelen turistler yaptıkları alışverişle Kovid-19 sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.
İranlı yetkililerle yaptıkları ikili görüşmeler neticesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'nın tamamen açıldığını belirten Gülaçar, şunları kaydetti: