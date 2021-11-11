İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül'de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van'a akın etmeye başladı.