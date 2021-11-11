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İranlı turistler Van'ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan İran sınır kapısındaki kısıtlamalar kalkınca binlerce İranlı turist, Van'a gelmeye başladı. Van'ı çok seven İranlı turistler esnafın yüzünü de güldürdü. Uzun aradan sonra kente gelen turistler yaptıkları alışverişle Kovid-19 sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu. Gündüz alışveriş gece ise eğlence hayatına katılanan turistler Van'a keyifli zaman geçiriyor.

11.11.2021 13:54 - Son Güncelleme: 11.11.2021 13:57
İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül'de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranturistler Van'a akın etmeye başladı.

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İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

Uzun aradan sonra kente gelen turistler yaptıkları alışverişle Kovid-19 sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AA muhabirine, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kent ekonomisi için önem taşıdığını söyledi.

İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 1 ayda 16 bin turist geldi

İranlı yetkililerle yaptıkları ikili görüşmeler neticesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'nın tamamen açıldığını belirten Gülaçar, şunları kaydetti:

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