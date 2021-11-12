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Haberler Yaşam İzmir Seferihisar'da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek'e emanet

İzmir Seferihisar'da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek'e emanet

İzmir Seferihisar'da yaşayan 31 yaşındaki Sevi Ulus Şenüstek, dedesinden şambali tatlısını yapmasını öğrendi. Şenüstek'in tatlı yapımında dedesinin izniyle hamura dokunması ise tam 8 ayı buldu. Geçtiğimiz günlerde anne olan Sevi Ulus Şenüstek, salgın döneminde tatlıyı internet üzerinden de pazarlamaya başladı. Şenüstek "Hedefim bir gün bu dükkanın önünde metrelerce kuyruk görmek. Bunun da çok kısa zamanda olacağına inancım tam" diye de ekledi.

AA
12.11.2021 16:30 - Son Güncelleme: 12.11.2021 16:30
İzmir Seferihisar’da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek’e emanet

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, dedesinden öğrendiği tarifle tescilli şambali üretimine başlayan orman mühendisi Sevi Ulus Şenüstek, Türkiye'nin birçok bölgesinde ağızları tatlandırıyor.

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İzmir Seferihisar’da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek’e emanet

Seferihisar'da yaşayan şambali ustası Erol Ulus, 1960'lı yıllarda bakır tepsi ile başladığı mesleğini bir müddet sonra üç tekerlekli bisiklete taşıdı.

İzmir Seferihisar’da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek’e emanet

Seferihisar'ın tarih kokan sokaklarında, kalabalık pazarlarında, sahil kenarında "şam tatlı" ve "şam ballı yine ballandı" diye bağırarak evine ekmek götüren Erol ustanın kara fırında pişen tatlısının ünü, zamanla ilçe sınırlarını aştı.

İzmir Seferihisar’da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek’e emanet

Erol usta tatlı satmaya devam ederken 2010'da o dönem 19 yaşında olan kız torunu Sevi, dedesinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Torun Sevi, bir müddet sonra dedesinin özel şambali tarifini öğrendi.

İzmir Seferihisar’da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek’e emanet

Boş zamanlarında dedesi ile tatlı yapmaya ve satmaya devam eden Sevi, 8 yıl önce Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Bölümünden mezun oldu.

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