İzmir Seferihisar'da dedenin şambali tezgahı mühendis kız torun Sevi Ulus Şenüstek'e emanet
İzmir Seferihisar'da yaşayan 31 yaşındaki Sevi Ulus Şenüstek, dedesinden şambali tatlısını yapmasını öğrendi. Şenüstek'in tatlı yapımında dedesinin izniyle hamura dokunması ise tam 8 ayı buldu. Geçtiğimiz günlerde anne olan Sevi Ulus Şenüstek, salgın döneminde tatlıyı internet üzerinden de pazarlamaya başladı. Şenüstek "Hedefim bir gün bu dükkanın önünde metrelerce kuyruk görmek. Bunun da çok kısa zamanda olacağına inancım tam" diye de ekledi.
12.11.2021 16:30
- Son Güncelleme: 12.11.2021 16:30
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, dedesinden öğrendiği tarifle tescilli şambali üretimine başlayan orman mühendisi Sevi Ulus Şenüstek, Türkiye'nin birçok bölgesinde ağızları tatlandırıyor.
Seferihisar'da yaşayan şambali ustası Erol Ulus, 1960'lı yıllarda bakır tepsi ile başladığı mesleğini bir müddet sonra üç tekerlekli bisiklete taşıdı.
Seferihisar'ın tarih kokan sokaklarında, kalabalık pazarlarında, sahil kenarında "şam tatlı" ve "şam ballı yine ballandı" diye bağırarak evine ekmek götüren Erol ustanın kara fırında pişen tatlısının ünü, zamanla ilçe sınırlarını aştı.