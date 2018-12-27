Samsun'da kar tatili! Bugün hangi illerde kar tatili var? İşte 27 Aralık kar tatili haberleri
Kar tatili haberleri bugün de devam ediyor. Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında kalırken öğrenciler de bulundukları illerde kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Valilik ve kaymakamlıkların aldığı kararlar ile dün birçok ilde okullar tatil edilmişti. 27 Aralık 2018 Perşembe günü de kar tatili haberleri devam etti. İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller...
Türkiye genelinde karşı yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, illerden tatil haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Bayburt, Ordu, Tokat, Giresun, Sivas, Tunceli, Bingöl, Malatya, Aksaray, Rize'nin İkizdere ilçesi, Samsun'un Havza ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.
BAYBURT
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışı ardından olaşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU
Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 12 ilçe ile 3 ilçenin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde hüküm süren yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının meydana geleceği değerlendirildi. Buna göre öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında, Altınordu ilçesinin Gerce, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallesi'ndeki, İkizce ilçesi ilçe merkezi haricindeki okullarda, Ünye ilçesinde ise Yenikent ve Pelitliyatak Mahallelerindeki okullarda, 27 Aralık Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.
SAMSUN - HAVZA
İl milli eğitim müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin riske atılmaması için 27 Aralık Perşembe günü taşıma merkezli okullarda tüm öğrencilere izin verilecek.
TOKAT
Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
GİRESUN
Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın (Perşembe) eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yarın tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime yarın ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.
Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.