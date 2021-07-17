A101'de 10 TL üzeri alışverişte mest edecek fırsat! A101 17 Temmuz aktüel kataloğuyla 7 üründe %68'e ulaşan indirim yer alıyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Duru Şampuan, Red Bull Enerji İçeceği, Marmarabirlik Siyah Zeytin Kuru Sele, Ovadan Pirinç Baldo, First Aromalı Şekersiz Tatlandırıcılı Çilek Aromalı Sakız, İkbal Lokum A.fıstıklı Çifte Kavrulmuş, Vince Çikolata Beyaz Bisküvili ürünleri ön plana çıktı. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişte G4U Çay Seti 12 Parça, Colgate Diş Fırçası Super Flexı 1+1, Vernel Yumuşatıcı Konsantre Sensitive ürünlerinde yüzde 68'e varan indirim var.