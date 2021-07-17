A101'de 10 TL üzeri alışverişte mest edecek fırsat! A101 17 Temmuz aktüel kataloğuyla 7 üründe %68'e ulaşan indirim!
A101 17 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünlerin tümü bugün raflarda yerini alırken insanlar indirim fırsatlarını öğrenmek istiyor. A101'de bu hafta sonu Torku Beyaz Peynir, Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi, Eti Negro Bisküvi Kremalı Kakaolu, 22 Adet Finish Bulaşık Makinesi Tableti Quantum, Duru Şampuan, Red Bull Enerji İçeceği, Marmarabirlik Siyah Zeytin Kuru Sele, Ovadan Pirinç Baldo, Tukaş Acı Ketçap, Eti Cin Bisküvi Portakal Jöleli, Algida Dondurma Maraş Mandıra, Ülker Çikolatalı Gofret Mini, Cafex Soğuk Kahve Mocha, Bi Ice Tea Şeftali, Deodorant Lure/Sunshine, Zeo Siyah Zeytin, Vince Romeo Çikolata Dolgulu Bademli ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.
17.07.2021 09:51
- Son Güncelleme: 17.07.2021 09:51
A101'de 10 TL üzeri alışverişte mest edecek fırsat! A101 17 Temmuz aktüel kataloğuyla 7 üründe %68'e ulaşan indirim yer alıyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Duru Şampuan, Red Bull Enerji İçeceği, Marmarabirlik Siyah Zeytin Kuru Sele, Ovadan Pirinç Baldo, First Aromalı Şekersiz Tatlandırıcılı Çilek Aromalı Sakız, İkbal Lokum A.fıstıklı Çifte Kavrulmuş, Vince Çikolata Beyaz Bisküvili ürünleri ön plana çıktı. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişte G4U Çay Seti 12 Parça, Colgate Diş Fırçası Super Flexı 1+1, Vernel Yumuşatıcı Konsantre Sensitive ürünlerinde yüzde 68'e varan indirim var.