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Samsun İlkadım'da altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Samsun İlkadım'da bulunan 5 katlı bir bina adeta görenleri hayrete düşürüyor ve akıllara "bu binayı yapan müteahhit kör oldu" cümlesini getiriyor. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez apartmanın altından geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar, verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.

26.12.2020 16:21 - Son Güncelleme: 26.12.2020 16:21
Samsun İlkadım'da altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı binanın altından geçen sokak, görenleri hayrete düşürüyor.

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Samsun İlkadım'da altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Kökçüoğlu Mahallesi'nde çıkmaz sokak olan Hisar Sokağı'nı 12. Ada Türkleri Sokağı'na bağlamak isteyen vatandaşlar, ilginç bir yöntem buldu.

Samsun İlkadım'da altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Beş katlı yüksek girişli binanın altından kestirme yol açan mahalleliler, İlkadım Belediyesine müracaat ederek yol üzerine merdiven yaptırdı. Binanın altından çıkmaz sokağı diğer sokağa bağlayan yol, ilgi çekiyor.

Samsun İlkadım'da altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Apartman sakinlerinden Necla Batur, 13 yıl önce sokaklarının çıkmaz olması nedeniyle çözüm aradıklarını, ve apartmanın altından yol geçirerek bu durumu çözdüklerini söyledi.

Samsun İlkadım'da altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Yolun ilginç olduğunu ifade eden Batur, "Yoldan geçenler dönüp dönüp bakıyor. Bizim de tuhafımıza gidiyor ama kestirme yolu böyle yapabildik. Yolun açılması doğal gaz faturalarımızı da arttırdı.

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