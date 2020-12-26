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Amasya'da yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Tırpan 12 yıldır gün gün ölen köylülerinin isimlerini yazıyor

Amasya'da 59 yaşındaki Hüseyin Tırpan, veresiye defteri gibi tuttuğu deftere 12 yıldır gün gün büyüdüğü Yassıçal köyünde ve il merkezindeki köylülerinden ölenlerin isimlerini yazıyor. Köyde aynı isim ve soyisimle birçok kişi olduğu için Tırpan ölen kişileri lakaplarıyla yazıyor. Defterde 'Kör İbiğin Abdullah', 'Hakkının Yuluk', 'Ayrancının Hülü Ebe', 'Tıstıs Ana' gibi lakaplar dikkat çekiyor.

26.12.2020 10:29 - Son Güncelleme: 26.12.2020 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





