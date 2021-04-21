RAMAZAN İMSAKİYE
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Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi

Son dakika... Turkuaz mavisi suyu ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlenen Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi. Yaz aylarında ziyaretçilerin çamur banyosu için açtığı çukurlar da kapanmaya başladı. Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar da getirildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar.

21.04.2021 15:01 - Son Güncelleme: 21.04.2021 15:06
Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi

Son dakika haberine göre gölde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyeceği, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izni dahilinde gerçekleştirilebileceği açıklandı.

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Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı.

Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi gördü.

Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi

Göle gelen ziyaretçiler, cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de bu bölge ziyarete kapatıldı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi

TÜRKİYE'DE İLK
Geçen 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları, doğanın kendi kendini yenilemesiyle kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi.