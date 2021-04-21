Salda Gölü'nün suyu kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi! Yeni yasaklar geldi
Son dakika... Turkuaz mavisi suyu ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlenen Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi. Yaz aylarında ziyaretçilerin çamur banyosu için açtığı çukurlar da kapanmaya başladı. Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar da getirildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar.
21.04.2021 15:01
- Son Güncelleme: 21.04.2021 15:06
Göle gelen ziyaretçiler, cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de bu bölge ziyarete kapatıldı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.