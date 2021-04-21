A101'den 'yok yok' dedirtecek kataloğ! A101 22 Nisan aktüel kataloğuyla muhteşem indirim zamanı için son 21 saat!

A101 22 Nisan aktüel kataloğunda bu hafta yine birbirinden dikkat çeken ürünler raflarda yerini alacak. Fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi yürüyüş bandı da yerini almış durumda. Ayrıca kataloğda 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel pek çok indirim bulunuyor. A101 22 Nisan aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Aprilla Kablosuz Tıraş Makinesi, Arzum Seramik Tabanlı Ütü, GoSmart Kulak İçi Kulaklık, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Ovo Uydu Alıcılı Android Smart LED TV, Huawei Y5, Xiaomi WPA1F PRO Yürüyüş Bandı, Piranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu ürünleri de var.

21.04.2021 12:30 - Son Güncelleme: 21.04.2021 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





