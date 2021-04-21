2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

Bursa'da yaklaşık 40 yıl önce pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, 2009'da işi bırakarak kurduğu fabrika ile 81 ile tatlı göndermeye başladı. 2 milyon TL'lik yatırım ile işe başlayan girişimci, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.

21.04.2021 16:25 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





