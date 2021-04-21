RAMAZAN İMSAKİYE
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2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

Bursa'da yaklaşık 40 yıl önce pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, 2009'da işi bırakarak kurduğu fabrika ile 81 ile tatlı göndermeye başladı. 2 milyon TL'lik yatırım ile işe başlayan girişimci, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.

21.04.2021 16:25 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:25
2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak mesleğe başlayan girişimcinin kurduğu fabrikada üretilen ambalajlı sütlü tatlılar yurdun dört bir yanından talep görüyor.

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2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

Firmanın kurucusu ve genel müdürü Şerif Aydın, 1981'de girdiği sektörde şubeler açarak işlerini büyüttüğünü ve pastaneciliğe devam ettiğini söyledi.

2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

Aydın, 1995'te Bursa'daki marketler için höşmerim tatlısı üretmeye başladıklarını, kazandibi, sütlaç gibi sütlü tatlılarla çeşit sayısını artırıp 1998'de ulusal zincir marketlere de ürün vermeye başladıklarını anlattı.

2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

Pastaneciliği bıraktıkları 2009'da 2 bin 500 metrekare alanda fabrika kurarak sütlü tatlı üretim kapasitesini artırdıklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı

"Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar üretiyoruz. Türkiye'deki discount (indirim) marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyoruz. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz. Firmamızda yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 75-80'i kadın çalışanlardan oluşuyor."