2 milyon TL yatırdı! Şimdi tüm Türkiye'den sipariş yağıyor... Bir ilki başardı
Bursa'da yaklaşık 40 yıl önce pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, 2009'da işi bırakarak kurduğu fabrika ile 81 ile tatlı göndermeye başladı. 2 milyon TL'lik yatırım ile işe başlayan girişimci, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.
"Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar üretiyoruz. Türkiye'deki discount (indirim) marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyoruz. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz. Firmamızda yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 75-80'i kadın çalışanlardan oluşuyor."