Sakın onu yapmayın... Bu şartı yerine getirmeyenin TOKİ arsası geri alınacak!

Bakan Kurum açıkladı! O şartı yapmayanların arsası geri alınacak! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ arsaları için kat ve süre şartına yönelik detayları açıkladı. İlk Evim Arsa projesine ilişkin, müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini, tapuların ise aralık ayında verilmeye başlanacağını bildirdi. İşte detaylar...